الناظوري يرأس اجتماع الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى 

فور صدور قرار القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بخصوص تشكيل غرفة أمنية لمنطقة بنغازي الكبرى، اجتمعت الغرفة الأمنية للمنطقة في مقر رئاسة الأركان العامة بالرجمة برئاسة الفريق عبد الرازق الناظوري.

وتمت في الاجتماع مناقشة تنفيذ قرار القائد العام للقوات المسلحة بخصوص إنشاء الغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى، والتأكيد على العمل في نطاق الاختصاص، في حين بحث المجتمعون ضرورة وضع آلية عمل إدارية وميدانية للغرفة الأمنية لمنطقة بنغازي الكبرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا