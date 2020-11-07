الحكومة الليبية: الكوني أفنى عمره في العطاء لأجل بلاده

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2020

نعت الحكومة الليبية، رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق الشيخ حسين الكوني الذي وافته المنية مساء الجمعة.

وقالت الحكومة الليبية في بيان النعي إن الكوني أفنى عمره في العطاء لأجل بلاده وقضايا أبناء ليبيا.

واستذكرت الحكومة الليبية سيرة الكوني الذي تنقل بين العمل العسكري، والسياسي التنفيذي، وكذلك الدبلوماسي، والاجتماعي مؤكدة أن كان دائم السعي للمصالحة بين الليبيين، ولم الشمل وجامعا لهم ولأبناء قبيلته على كلمة سواء.