توزيع 200 سلة غذائية على المهاجرين الإفريقيين المقيمين ببني وليد 

وزعت منظمة البيت الآمن للتنمية وشؤون المهاجرين في بني وليد، 200 سلة غذائية على المهاجرين الإفريقيين المقيمين بالمدينة.

من جانبه أوضح رئيس لجنة الإدارة بالمنظمة حسين خير، أن عملية التوزيع جاءت بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وجهاز الإسعاف بالمدينة، والتي تهدف إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية للمهاجرين.

يذكر أن منظمة البيت الآمن استقبلت الآلاف من المهاجرين غير القانونيين من معظم الجنسيات الإفريقية، وقدمت لهم المأوى والغذاء والخدمات الصحية .

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