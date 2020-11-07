“عقيلة صالح” يلتقي أعضاء منظمة فرسان الجنوب لبحث المشكلات التي تواجهها

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، بمكتبه في مدينة القبة أعضاء منظمة فرسان الجنوب.

وتعد “فرسان الجنوب” من المنظمات المهتمة برياضة الفروسية بشقيها الشعبي وقفز الحواجز، حيث حضر اللقاء عضو مجلس النواب أحمد الشارف.

وتناول اللقاء بحسب بيان صدر من مجلس النواب، عددا من الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المنظمة وسُبل التغلب عليها.

وأثنى رئيس مجلس النواب على دور المنظمات المدنية في مجال الرياضة وغيرها من المجالات كما أكد على دور الرياضة في توحيد أبناء الشعب الليبي وتحقيق الألفة والمحبة بين أبناء الشعب الواحد ولم شمل الليبيين.