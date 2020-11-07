أمطار غزيرة تغرق شوارع البيضاء

تسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر شرق البلاد، في إغلاق أغلب شوارع المدينة الرئيسيّة.

كما تسببت الأمطار في غرق شارع مستشفى الثورة وكذلك تسللت إلى الاقسام الطبية وغرق الساحة الرابطة بين مصرف الدم ومعمل التحاليل بأقسام المستشفى، فيما لم يتسنى لبوابة الوسط التأكد ما إذ هناك اضرار بشرية ومادية حتى الآن.

ويسعى المتطوعون والدفاع المدني، في هذه الأثناء إلى فتح ممرات للمركبات الآلية بالشوارع الرئيسيّة نتيجة انسداد أغلب غرف تصريف مياه الأمطار.

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