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الرعيض : زيارة باشاغا إلى مصر خطوة ممتازة في إطار استعادة العلاقات بين الطرفين

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

الرعيض : زيارة باشاغا إلى مصر خطوة ممتازة في إطار استعادة العلاقات بين الطرفين

قال عضو مجلس النواب الموازي محمد الرعيض، اليوم السبت، إن زيارة وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا الي القاهرة تعد خطوة ممتازة في إطار استعادة العلاقات المشتركة بين الطرفين .

وأضاف الرعيض في تصريحات إعلامية رصدتها ليبيا 24 أن الزيارة محل تأييد كافة الأطراف، لافتا إلى أن بتشتغل ناقش خلال الزيارة الاوضاع الأمنية والتعاون في مجال مكافحة الارهاب.

وأكد الرعيض أن الجميع يجب أن يتفهم أن تعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون سيتم بالموازة مع احترام قاعدة عدم التدخل في الشئون الداخلية.

ولفت الرعيض إلى أن ما أشيع عن غرض باشاغا من الزيارة هو الترويج لنفسه كمرشح محتمل للحكومة المقبلة ما هي إلا إشاعات و أحاديث كاذبة، حسب قوله

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليقات

  • لا يمكن لاى حكومة ليبية تجاهل دول الجوار خاصة العربية منها مثل مصر والجزائر وتونس ولكن تركيا لن يكون لها اى دور فى المستقبل فى ظل وجود اردوغان

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  • اما دورة قطر للمياه فمجرد فقاعة فى الخليج لو محوناها من الخريطة لن يلاحظ احد اى تغيير بين الخريطة الاصلية والخريطة التى لا تحتوى على قطر !!!

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