سرقة مجموعة أسلاك من منطقتي قوقاس وأولاد شكر 

كشفت الشركة العامة للكهرباء عن تكرر حالات سرقة خط الكسارات، بدائرة توزيع الساحل في إدارة توزيع المرقب، حيث قامت مجموعة خارجة عن القانون بسرقة أسلاك نحاس على خط الكسارات من محطة الـ11 على 30 كيلوفولت بمنطقة قوقاس وبطول 2100 متر.

بالإضافة إلى سرقة أسلاك بطول 600 متر بشبكة الضغط المنخفض في منطقة أولاد شكر، علما أنها منطقة قليلة السكان وتغطيها المزارع والكسارات، وعليه تناشد الشركة العامة للكهرباء الجهات الأمنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع المخربين والحد من هذه الظواهر المشينة التي لوحظ تكرارها وازديادها في عدد من المناطق.

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