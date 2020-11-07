بلدية سرت تبحث المشاريع الخدمية المتوقفة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2020

عقد في بلدية سرت اجتماع جرى خلاله مناقشة كافة المشاريع الخدمية المتوقفة فيما يتعلق بمحطات الضخ وخطوط ضخ المياه وخطوط التصريف وشبكات الصرف الصحي وكذلك مشاريع البنية التحتية والتي ينفدها جهاز مشروعات الأسكان والمرافق.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أنه تم الاتفاق على اتخاذ إجراءات عاجلة لتغير خطوط الصرف الصحي المنهارة فى أبوهادى ومناطق أخرى وتحسين خطوط ومسارات الإمداد المائي لحى 700 وحدة سكنية وتغيير كافة الخطوط المنهارة بشكل عاجل بالتنسيق مع بلدية سرت

كما تناول الاجتماع أيضا معالجة كافة الهبوطات الموجودة بالطرق وخاصة طريق الكورنيش البحري بسرت والتي سيتم صيانتها بالتنسيق مع شركات المياه والاتصالات والكهرباء بسرت والاتفاق على تطوير شبكات المياه وغرف التجمعات الخاصة بالاتصالات وخدمة الفايبر ومولدات واحتياجات معدات الكهرباء الخاصة بضخ المياه بالأحياء السكنية.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات لمشروع محطة تحلية مياه بمحلة الزعفران بسرت بسعة ممتاز وأيضا البحث عن مسارات جديدة لتغذية المدينة بالمياه ومعالجة كافة محطات الصرف الصحي.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر ورئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة الليبية سالم حسن البرجي بحضور عضوي المجلس التسييري للبلدية عبد العالى هيبلو وفرج عبد المجيد كما حضره الاجتماع عضو لجنة إدارة الجهاز احمد البعجة ومدير عام مشروعات الجهاز فرج المسماري وعدد من المهندسيين بجهاز مشروعات جهاز الإسكان بالحكومة فرج الكاديكى ومنعم العبدلى والهمالى مخلوف

كما حضر الاجتماع الموسع مدير فرع الشركة العامة للمياة والصرف الصحي بالمنطقة الوسطى الشرقية م . حماد فرج ورئيس لجنة ادأرة الشركة العامة لخدمات النظافة سرت بشير لاحرش ومدير مكتب شركة هاتف ليبيا سرت م. احمد يوسف ورئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء م. رمضان أبوشوفة ورئيس شركة خدمات المراكز الأدارية المكلف م. الوافى منصور ومدير ادارة الاعلام ببلدية سرت محمد الاميل ومدير ادارة الفنادق بشركة خدمات المراكز الادارية بشير طرشلو وأمين سر المجلس عبدالحفيظ سالم

وأوضح مسؤول الاعلام ببلدية سرت أن الاجتماع خصص لبحث كافة المختنقات والمعوقات والمشاريع المتوقفة وخاصة بملف المياة والصرف الصحى والامدأد المائى بسرت وضواحيها وخاصة محلة أبوهادي