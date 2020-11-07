أعضاء بـ«النواب» و«الاستشاري»:  مستعدون لحل أزمة ليبيا في حال فشلت البعثة الأممية

أكد أعضاء من مجلسي النواب والدولة الاستشاري استعدادهم لإنجاز حل سياسي تكون قيادته ليبية، وذلك في حال تعثر مسار الحوارات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وذكر بيان النواب، أنهم كانوا مستعدين لعقد لقاء ثاني في مالطا لكن الوقت كان غير مناسب لتزامنه مع انعقاد المسار السياسي الذي ترعاه البعثة الأممية، ودعما لجهودها لتحقيق نتائج تتفق مع طموحات وآمال الشعب الليبي.

وتابعوا: «إننا اجتمعنا لوضع جملة من البنود لتكون نبراس يساهم في إيجاد حلول واقعة قابلة للتنفيذ وقاعدة صلبة للوصول إلى الدولة المدنية المنشودة من خلال استفتاء على الدستور الذي انتهت من صياغته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وانتخابات برلمانية، ورئاسية تنتج سلطة تنفيذية من خلال حكومة وحدة وطنية يديرها أعضاء ذو كفاءة ومهنية عالية».

وأشاروا إلى أنهم «مستعدون وجاهزون لاستكمال المشوار وإنجاز حل سياسي بقيادة ليبية في حالة تعثر المسار الذي ترعاه البعثة الأممية»، على أن يحقق هذا الحوار عدة مبادئ منها: المحافظة على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، والتمسك بطرابلس عاصمة سياسية للدولة الليبية، واعتماد مبدأ اللامركزية والهيمنة الإدراية بما يحقق العدالة الاجتماعية، وإعطاء أولوية للاستفتاء على الدستور، وأن يكون الحوارات السياسية وفقا لمرجعية الإعلنا الدستوري والاتفاق السياسي.

وكذلك بناء جيش موحد وفق المعايير المهنية، ورفض التواجد العسكري الأجنبي في جميع المدن الليبية من أي جهة كانت، وفعيل قانون العدالة الانتقالية، ونبذ المحاصصة والجهوية، واعتماد مبدأ الكفاءة في تولي المناصب.