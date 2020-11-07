انتشال ثلاث جثث جديدة بمدينة ترهونة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

07 November, 2020

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين انتشال ثلاث جثث جديدة من مقبرتين جماعيتين بمدينة ترهونة.

وأكدت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه جرى اليوم السبت العمل على استخراج الجثث من مقبرتين جماعيتين من أصل خمس مقابر تم اكتشفاها يوم الخميس الماضي بمشروع الربط بمدينة ترهونة

وبينت الهيئة أنه جرى استخراج جثة واحدة من إحدى المقابر فيما جرى استخراج جثتين اثنتين من المقبرة الثانية ليرتفع إجمالي عدد الجثث المنتشلة من المقابر الخمسة إلى(17) جثة مجهولة الهوية من بينها أشلاء ومازالت أعمال البحث والاستكشاف عن مقابر أخرى مستمرة.