بلدية سرت تبحث مختنقات ومعوقات الصرف الصحي والإمداد المائي

عقدت بلدية سرت، اجتماعا موسعا ضم رئيس المجلس التسييري للبلدية سالم عامر، ورئيس جهاز تنفيد مشروعات الإسكان والمرافق بالحكومة الليبية المهندس سالم حسن البرجي، وبحضور عضوي المجلس التسييري للبلدية عبد العالى هيبلو، وفرج عبد المجيد.

وبحسب بيان المسؤول الإعلامي ببلدية سرت على الصفحة الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم السبت، يأتي هذا الاجتماع تنفيذ لتعليمات رئيس مجلس الوزارء بالحكومة الليبية، حيث تم بحث كافة المختنقات والمعوقات والمشاريع المتوقفة وخاصة بملف المياه والصرف الصحى والامداد المائى بسرت وضواحيها وخاصة محلة أبوهادي.

وأوضح المسؤول الإعلامي أنه تم مناقشة كافة المشاريع المتوقفة فيما يتعلق بمحطات الضخ وخطوط ضخ المياه وخطوط التصريف وشبكات الصرف الصحي وكذلك مشاريع البنية التحتية والتى ينفذها جهاز مشروعات الإسكان والمرافق.

وتم الاتفاق على اتخاد إجراءات عاجلة لتغيير خطوط الصرف الصحى المنهارة فى أبوهادى ومناطق أخرى وتحسين خطوط ومسارات الامداد المائى لحى 700 وحدة سكنية وتغير كافة الخطوط المنهارة بشكل عاجل بالتنسيق مع بلدية سرت.

كما تناول الاجتماع أيضا معالجة كافة الهبوطات الموجودة بالطرق وخاصة طريق الكورنيش البحري بسرت والتى سيتم صيانتها بالتنسيق مع شركات المياة والاتصالات والكهرباء بسرت، والاتفاق على تطوير شبكات المياه وغرف التجمعات الخاصة بالاتصالات وخدمة الفايبر ومولدات واحتياجات معدات الكهرباء الخاصة بضخ المياه بالأحياء السكنية.

كما تم النقاش حول أخر المستجدات لمشروع محطة تحلية مياه بمحلة الزعفران بسرت بسعة ممتاز، وأيصا البحث عن مسارات جديدية لتغدية المدينة بالمياة ومعالجة كافة محطات الصرف الصحى.