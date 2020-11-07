مساعي باشاغا لترأس الحكومة الجديدة تصطدم بموقف روسيا المطالب بالإفراج عن باحثيها

أفادت مصادر إعلامية بأن وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا طلب زيارة روسيا والإمارات في إطار مساعيه لتولي رئاسة الحكومة الجديدة.

من جانبه كشف مصدر دبلوماسي بحكومة الوفاق، ، في تصريح صحفي أن زيارة باشاغا، إلى موسكو، التي ترددت أنباء عنها مؤخرًا، بحثا عن الدعم الروسي لتوليه رئاسة الحكومة الجديدة، ستصطدم بأزمة استمرار اعتقال البُحاث الروس المحتجزين لدى مليشيا الردع التي يترأسها عبد الرؤوف كارة، والخاضعة لسلطة باشاغا.

وأكد المصدر أن المباحثات الليبية حول وقف إطلاق النار التي أجريت في العاصمة السويسرية جنيف تضمنت الإفراج عن المعُتقلين ومنهم البحاث الروس مكسيم شوغالي وسامر سويفان، وهو مالم يحدث حتى الآن، ما سيعقد الأمور أمام طموح باشاغا الساعي لزيارة روسيا ونيل دعمها.

وشددت المصادر في تصريحاتها، على أن روسيا لن تساهم في تقدم عملية السلام بليبيا قبل أن يتم الإفراج عن مواطنينها من معتقلات الوفاق.

وفي ذات السياق كشفت مصادر دبلوماسية روسية، أن القضية الوحيدة للتواصل بين روسيا وباشاغا أو حكومة الوفاق، هي قضية المواطنين الروس المختطفين، مؤكدة أن روسيا لن تستقبل باشاغا قبل عودة شوغالي، لأن هذا سيكون أمرًا مهينًا لها.

وأضافت المصادر أن اتفاقات لجنة “5+5” في جنيف، كانت تتضمن الإفراج عن كل المعتقلين الأجانب، إلا أن الوفاق تواصل اعتقال شوغالي وسويفان دون أي أسباب موضوعية، ما يعني أن الوفاق مستعدة لعمل كل شيء لإفساد العملية السياسية.

في غضون ذلك أوضح المحلل السياسي عادل خطاب في تصيح إعلامي أن الباحثين الروسيين الاثنين تم احتجازهما

بشكل غير قانوني، على الرغم من أن هذا كان أحد أهم المتطلبات لتحقيق السلام في ليبيا.

وأشار إلى أن مصير مكسيم شوغالي وسامر سويفان، مجهول، موضحًا أن موسكو تتمسك بضرورة الإفراج عن مواطنيها دون شرط، بينما تصر المليشيات على استخدامهم كورقة للضغط.

وبيّن أنه على روسيا أن تبدي إصرارًا أكبر وتناشد ممثلي حكومة الوفاق، الذين وافقوا على سجن شوغالي وسويفان، إلى أن يتم إطلاق سراحهم على الفور، وأنه لا ينبغي لروسيا أن تتفاوض مع المتورطين في عمليات اختطاف واعتقال غير قانونية لمواطنين روس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24