بيان مشترك: نتمنى من المشاركين بحوار تونس طي صفحات النزاعات الليبية

أصدر مجموعة من الكُتاب والأكاديميين والفنانين الليبيين، ونشطاء مدنيون مستقلون، بيانا موجهاً للمشاركين في الحوار السياسي المقرر انعقاده في تونس بعد غد الاثنين، الساعي إلى إرساء حل جذري يوقف النزاع الداخلي والاستقطاب، ويُمكِّن الليبيين من الشروع في تحقيق أحلامهم بوطن يتسع للجميع، مؤكدين أن البلدان لا يبنيها إلا الحوار والتسامح والإرادة الحرة، كما أن أي خرق آخر في بدن هذه السفينة سيجعلنا نغرق جميعًا.

وطالب 65 من الكتاب والأكاديميين والفنانين والنشطاء في بيان مشترك اليوم، المشاركين في الحوار الليبي في تونس، بطي صفحة النزاعات المؤلمة، والتطلعِ إلى ما ينفع الناس ويمكث في الأرض، وباستثمار المناخ الإقليمي والدولي الذي استجاب أخيرًا لمطلب إجراء حوارٍ ليبي ــ ليبي ترعاه الأمم المتحدة، واغتنام فرصة هدوء الجبهات، وخفوتِ صوت الحض على الكراهية والفتن.

وأثنى الموقعون على البيان، على اتفاق اللجنة العسكرية الموحدة «5+5» في مدينة غدامس ومخرجاته المهمة، و«ما تمخض عنه من مناخ مشجع لتستكملوا العمل الوطني.

ودعا البيان المشاركين في الحوار السياسي، أن يكونوا على مستوى الآمال والتطلعات، وخيرَ ممثلين للشعب الليبي الصبور الذي عانى كثيرًا، متمنيا أن يتمكنوا من الخروج بليبيا من هذا النفق صوب أفق مفتوح على المصالحة الشاملة واستهلالِ الدولة الجديدة في مرحلة انتقالية أخيرة، يُرسى فيها دستورٌ يتوافق عليه الليبيون، تتوحد فيه الدولة ومؤسساتها، ويضمن كل استحقاقات التمثيل، وفصل السلطات، وحقوق المواطنة، وحرية التعبير، ويطوي هذه العشرية المعتمة وراءنا لتظل عِبْرةً للأجيال القادمة.

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