أعمال صيانة طارئة في مهبط الطائرات بمطار بنينا الدولي

أعلنت إدارة مطار بنينا الدولي، عن القيام بأعمال صيانة طارئة لمعالجة بعض التصدعات والتشققات في مهبط الطائرات بالمطار.

وأوضحت إدارة المطار في بيان اليوم، أن هذه الأعمال ستكون غدا الأحد، اعتباراً من الساعة 6:00 وحتى 15:00 بالتوقيت المحلي..

وطالبت إدارة المطار الشركات العاملة بأخذ العلم والترتيبات اللازمة لموعد رحلاتها بعد إتمام أعمال الصيانة ..

كما طالبت المسافرين بمراجعة شركات النقل لمعرفة موعد الرحلة الجديد.

وصول أول رحلة من طرابلس إلى بنغازي بعد توقف عامين

وفي 16 أكتوبر الماضي، وصلت طائرة شركة الخطوط الجوية الأفريقية إلى مطار بنينا الدولي، قادمة من مطار معيتيقة الدولي صباح اليوم الجمعة.

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