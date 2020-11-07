قسم العزل السريري: إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا وتماثل واحدة للشفاء في البريقة

أعلن قسم العزل السريري في البريقة خروج حالة واحدة من القسم بعد تماثلها للشفاء التام من فيروس كورونا المستجد.

وكشف القسم أيضا عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، عن دخول حالتين جديدتين مصابتين ببفيروس كورونا، لتضافا إلى 5 حالات أخرى موجودة من مدينة أجدابيا، ويصبح إجمالي حالات الإصابة بالقسم 7 حالات.

كان المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم الجمعة 06 نوفمبر 2020 م وفقا للبيان رقم (243) .

وذكر بيان المركز أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي عدد 1564 عينة سالبة، و(595) عينة موجبة.