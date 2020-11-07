إنتاج ليبيا النفطي يتجاوز مليون برميل يوميًا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان نشرته عبر منصتها الرسمية، أن معدلات الإنتاج بلغت 1,036,035 برميل نفط يوميًا.

وكانت المؤسسة قد نشرت، أمس، بيانات حديثة، أوضحت فيها أن إجمالي الإيرادات النفطية خلال شهريْ “سبتمبر وأكتوبر”، بلغ 116,9 مليون دولار أمريكي، مسجّلة بذلك تراجعًا كبيرًا مقارنة بإيرادات شهر سبتمبر 2019 والتي بلغت 1,7 مليار دولار.

وسجّلت المؤسسة الوطنية للنفط 83,9 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات النفط الخام، و33 مليون دولار أمريكي فقط من مبيعات الغاز والمكثفات.

ونوّهت المؤسسة، في البيان ذاته، إلى أنها تواجه صعوبات مالية وشحًّا كبيرًا في ميزانياتها، أدى إلى تراكم الديون على شركات القطاع وتأخّر كبير لمرتبات شركاتها الخدمية، حسب البيان.

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