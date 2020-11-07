تفاصيل الوضع الوبائي في سوق الجمعة خلال أسبوع

سجلت بلدية سوق الجمعة 263 حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الأسبوع الماضي، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس في البلدية إلى 2893 حالة منذ ظهور الوباء في ليبيا مارس الماضي.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لعينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» إلى 10014 عينة، بعد إجراء 659 عينة خلال الأسبوع الماضي، وذلك حسب البيان رقم «22» المنشور على صفحة غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة بموقع «فيسبوك».

– 121 إصابة و244 حالة شفاء من «كورونا» في سوق الجمعة خلال أسبوع

وفيما يخص حالات الشفاء من الفيروس، سجلت البلدية 279 حالة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 2380، فيما ارتفع إجمالي الحالات النشطة إلى 467 حالة بعد تسجيل 261 حالة جديدة.

وخلال الأسبوع، سجلت غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة ببلدية سوق الجمعة حالتي وفاة جراء الإصابة بالفيروس في البلدية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 46 حالة. فيما ارتفعت حصيلة المصابين من غير الليبيين إلى 18 حالة بعد إحصاء حالة جديدة خلال الأسبوع.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا