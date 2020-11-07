“داخلية الحكومة الليبية” ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ .. وتطالب سائقي المركبات بالحذر

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية، مساء اليوم السبت، بيانا أهابت فيه بالمواطنين سائقي المركبات الآلية داخل المدن والمتنقلين خارجها، بضرورة أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر خلال استخدامهم للطرقات العامة، وذلك بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار.

وبحسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أعلنت الوزارة رفعها لحالة الاستعداد في كافة أقسام هيئة السلامة الوطنية، والنجدة، والمرور والتراخيص بالمديريات، على أن تبقى هيئة الشرطة على أهبة الاستعداد في حال حدوث أي طارئ، مع الالتزام التام بتسهيل حركة السير في الشوارع والميادين العامة، التي تأمل الوزارة أن لا تكون الحركة فيها من قبل المواطنين إلا للضرورة، وذلك من أجل سلامة الجميع.

كانت مدينة البيضاء تعرضت، اليوم السبت، لموجة من الأمطار الغزيرة تجمعت مياهها في المناطق المنخفضة الأمر الذي أدى إلى جريان مياه بعض الأودية وأغرقت الشوارع والمنازل، ووصل مستوى المياه إلى تغطية السيارات بالكامل، والمناطق المنخفضة.

ومن جانبه كان المركز الوطني للأرصاد الجوية، قد حذر اليوم السبت، أن تسود تقلبات جوية توثر على مناطق شمال شرق ليبيا، ومناطق الخليج مصحوبة بسحب رعدية وسقوط أمطار.

وقال المركز في نشرته الجوية، على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إنه من المتوقع أن تتراوح الأمطار بين متوسطة وغزيرة خاصة على المنطقة الممتدة من مرتفعات الجبل الأخضر حتى امساعد، مما يتسبب في تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، مع رياح شمالية نشطة إلى قوية السرعة، أحيانا على المناطق الساحلية تسبب في اضطراب حالة البحر حيث يتجاوز ارتفاع الموج ثلاثة أمتار.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح بين 20 و25 درجة ولا تتجاوز 18 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر ، وتتراوح بين 22 و26 درجة على مناطق الوسط والجنوب.