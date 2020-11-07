التكبالي: زيارة أردوغان لطرابلس هدفها رفع معنويات المليشيات المسلحة هناك

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، السبت، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يريد من خلال زيارته المرتقبة إلى طرابلس رفع معنويات المليشيات المسلحة هناك.

وأضاف التكبالي، في تصريحات صحفية، أن أردوغان يريد إفساد الاتفاق الذي توصلت إليه اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف وغدامس، مؤكدا انه يريد إفساد أي توافق بين الليبيين.

وشدد التكبالي إن تركيا تريد السيطرة على الاقتصاد الليبي لذلك ليس من مصلحتها حصول توافق بين الليبيين.

وأشار التكبالي إلى أن تركيا انتهكت كل الاتفاقيات باستمرارها في تدريب المليشيات ونقل السلاح والعتاد والأفراد إلى المليشيات في طرابلس.

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