النايض ينعى الشيخ حسين الكوني رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق

تقدم رئيس مجلس إدارة قناة ليبيا روحها الوطن عارف النايض بأحر التعازي إلى الشعب الليبي وأهالي مدينة غات، وآل الكوني، وكافة قبائل الطوراق، في وفاة الشيخ حسين الكوني رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا.

وقال النايض إن الشيخ حسين الكوني كان مثالا في الصلح وجمع الكلمة، وحب الوطن والأمر بالمعروف، محبا لخصال الخير، وداعيا إلى كل ما ينفع الناس ويرفع المعاناة عنهم ويكفل الأمن والاستقرار لهم، داعيا المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وأحبابه الصبر والسلوان.

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