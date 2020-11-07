عقوب يطالب برفع حالة التأهب القصوى بجميع المستشفيات لمواجهة الأمطار الغزيرة

أصدر وزير الصحة في الحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب، تعليماته العاجلة لجميع أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والأجهزة التابعة للقطاع لمواكبة آثار الأمطار وما يحتاجه المواطنون من رعاية ومتابعة صحية على مدار الساعة.

وشدد عقوب في بيان منشور على صفحة إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة على موقع «فيسبوك»، على ضرورة رفع المستشفيات حالة الاستعداد والجاهزية القصوي تحسبا لأي طارئ، ولتلبية النداء في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة خلال فترة الأمطار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد جراء السيول الطبيعية الناجمة عن الأمطار.

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كما أكد على ضرورة أن تأخذ المستشفيات كافة الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها عند حدوث سيول فى بعض المناطق وتسجيل جميع الحالات التى يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات، داعيا جميع المواطنين بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق.

وشهدت مدينة البيضاء بمنطقة الجبل الأخضر، مساء السبت، هطول أمطار غزيرة تسببت في إغلاق أغلب شوارع المدينة الرئيسية مثل شارع مستشفى الثورة. كما تسللت الأمطار إلى الأقسام الطبية وأغرقت الساحة الرابطة بين مصرف الدم ومعمل التحاليل بأقسام المستشفى.

وأعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة رفعها حالة الاستعداد في جميع أقسام هيئة السلامة الوطنية، والنجدة، والمرور والتراخيص بالمديريات، داعية سائقي المركبات الآلية داخل المدن والمتنقلين خارجها إلى أخذ أعلى درجات الحيطة والحذر خلال استخدامهم الطرقات العامة؛ بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار.

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