شاهد..فيضانات عارمة في عدد من مناطق شرق ليبيا

تسبّب هطول الأمطار الغزيرة، اليوم السبت، على مناطق شرق ليبيا، في فيضانات عارمة بالعديد من المناطق، أبرزها مدينة البيضاء.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مداهمة السيول للأحياء السكنية بمدينة البيضاء، وغرق العشرات من سيارات المواطنين، إضافة إلى غرق المنازل والمؤسسات.

وفي طبرق، شكل رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق غرفة طوارئ؛ لمواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة طبرق.

حيث تتكوّن الغرفة من عضو من المجلس التسييري لبلدية طبرق، وجهاز الحرس البلدي، والشؤون الاجتماعية، والهلال الأحمر، وهيئة السلامة الوطنية، وشركة المياه والصرف الصحي.