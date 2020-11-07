دورات تدريبية في غدامس للقضاء على البطالة

انطلقت في مدينة غدامس، دورات تدريبية تأهيلية لخلق فرص العمل في إطار تشجيع المشروعات الصغرى وتخريج الكوادر الجديدة الفاعلة لسوق العمل على مستوى البلدية.

وتأتي هذه الخطوة تحت رعاية المجلس البلدي غدامس وبدعم من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، بهدف القضاء على البطالة وفتح مجالات في سوق العمل.

وافتتح سلسلة التدريبات والدورات التأهيلية التي جاءت تحت شعار “الغذاء مقابل التدريب”، مدير البرامج والمشاريع بمؤسسة كفاءة للتطوير والتأهيل.

ومن المقرر أن تستمر هذه الدورات على مدار 6 أسابيع تليها دورة لمدة أسبوعين في مجال دراسة الجدوى والتسويق يتخرج من بعدها المتدرب بشهادة تمكنه من إنشاء مشروع مصغر يُدر عليه عائدا ماديا ويواكب متطلبات سوق العمل بالمنطقة.

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