تحويل العيادة التنفسية بسبها إلى مركز عزل بديل

قامت إدارة الخدمات الصحية سبها، اليوم السبت، بتحويل العيادة التنفسية التابعة لها لمركز عزل بديل بعد توقف مركز العزل ببيت البركولي نتيجة للصيانة والتعقيم التي يخضع لها منذ مدة.

من جانبه، قال رئيس إدارة الخدمات الصحية سبها عبد الجليل عبدالله، إن العيادة باشرت فورا افتتاحها بتاريخ 22/ 10 / 2020 استقبال الحالات التي تحتاج لعناية مركزة ومراقبة صحية دقيقة من داخل وخارج مدينة سبها تحت أشراف الفريق الطبي بالعيادة التنفسية.

يشار أن جميع مراكز العزل ببلدية سبها وبقية بلديات الجنوب متوقفة عن العمل واستقبال الحالات المصابة منذ عدة أسابيع رغم دعم الحكومات لها.

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