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كورونا يستهدف الشباب مجددًا .. المشتركة مصراتة تنعى أحد عناصرها

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – مجدداً ، سجلت اليوم السبت في ليبيا حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لشاب في نهاية العقد الثاني من عمره إثر إصابته بوقت سابق من الشهر الماضي فيما يقترب عدد الوفيات إلى 1000 حالة .

وهذا الشاب هو أحد عناصر ” العمليات المشتركة مصراتة ” ويدعى عبد الله مفتاح خليفة ابوشعالة وقد نعته الغرفة إثر اصابته بفايروس كورونا المستجد.

وتقدمت الغرفة في بيان باسم منتسبيها ”  بخالص التعازي والمواساة القلبية إلى أسرة الفقيد، داعين الله أن يتقبله بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان ” .

وخلال الآونة الأخيرة شهدت ليبيا ارتفاع معدل الوفيات بين الشباب من الجنسين بسبب كورونا وقد سجلت وفيات في هذه الفئة بأعمار تتراوح مابين 25 الى 35 سنة دون أن يكون لهم تاريخ مرضي سابق مايدل على خطورة الفيروس وضرورة اتباع خطوات الوقاية المطلوبة في ظل عجز الدولة عن زيادة عدد الفحوصات لرسم صورة واضحة عن الوضع الوبائي في البلاد .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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