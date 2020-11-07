عبد العزيز: باشاغا زار مصر لتسويق نفسه كرئيس وزراء

قال محمود عبد العزيز القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، وعضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة، إن زيارة وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا إلى مصر لكي يسوق لنفسه بالمرحلة المقبلة.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات عبر قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، والتي تبث من تركيا، “باشاغا لم يذهب لمصر لأنها دولة مهمة أو ممكن أن يعقد معها اتفاقيات، بل حتى يقول لمصر ادعموني كرئيس وزراء ويسوق لنفسه، مصر لو منحته الموافقة والشعب الليبي رفضه لن ينال إلا الحسرة والندامة”.

ووصف القيادي الإخواني ملتقى الحوار السياسي النرتقب انعقاده بعد غد الاثنين في في تونس، بأنه “لقاءات ترضية” دون إشراك المدعوين لها في الحوار، وأن مفاوضات بوزنيقة للمرحلة الثالثة تدور حول توزيع المناصب.

ووصل باشاغا إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء الماضي، وأوضحت صفحة وزارة داخلية الوفاق على فيسبوك، في بيان، أن زيارة «باشاغا» للقاهرة جاءت بهدف مناقشته ما أسمته “التعاون والتحديات المشتركة وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد الأمني وتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة»، بحسب البيان.

وتابع البيان، أن «باشاغا» أعرب عن “تقديره لمصر قيادة وحكومة وشعبًا، على هذه الدعوة الكريمة والتعاون البنّاء في مجال تعزيز الأمن والسلام والإستقرار في ليبيا”، وفقًا للبيان.

وختم بيان داخلية الوفاق، مؤكدًا على ما أسمته بـ “التطلع دوماً للعمل الدؤوب بما يعزز العلاقات الإستراتيجية والمتميزة مع الشقيقة مصر”، على حد وصف البيان.