السراج للرئيس الأمريكي الجديد: نتطلع للعمل معكم من أجل الدولة المدنية في ليبيا

سارع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى توجيه رسالة إلى جو بايدن فور إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام تابعة للسراج إنه هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن ونائبته كامالا هاريس بالفوز بالانتخابات، وأعرب في رسالته لهما عن تطلعه للعمل معهما من أجل تحقيق الدولة الديمقراطية المدنية في ليبيا.

وفاز مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات ليصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، متغلبا على دونالد ترامب في أعقاب فرز مثير للأصوات بعد انتخابات يوم الثلاثاء.

وتقول بي بي سي إن بايدن قد ربح ساحة المعركة الرئيسية في ولاية بنسلفانيا، ما دفعه إلى تجاوز 270 صوتا بالمجمع الانتخابي وهو العدد المطلوب للفوز بالبيت الأبيض.

في غضون ذلك، أشارت حملة ترامب إلى أن مرشحهم لا يعتزم التنازل، فيما وتجعل هذه النتيجة ترامب أول رئيس يتولى لولاية واحدة منذ التسعينيات وأيام جورج بوش الأب.