عقوب يطالب المستشفيات برفع حالة التأهب القصوى بعد سقوط الأمطار

طالبت وزارة الصحة بالحكومة الليبية برفع حالة التأهب القصوى بكافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية، بعد هطول أمطار غزيرة وارتفاع منسوب المياه.

وأصدر وزير الصحة في الحكومة الدكتور سعد عقوب، تعليماته العاجلة لكافة أقسام الإسعاف والطوارئ بالمستشفيات العامة والقروية والتعليمية والأجهزة التابعة للقطاع لمواكبة آثار الأمطار وما يحتاجه المواطنون من رعاية ومتابعة صحية على مدار الساعة.

وبحسب إيجاز صحفى للوزارة، اليوم، شدد عقوب علي جميع المستشفيات بضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوي تحسبا لأي طارئ كان ولتلبية النداء في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة في جميع المستشفيات خلال فترة الأمطار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد جراء السيول الطبيعية الناجمة عن الأمطار، وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها عند حدوث سيول فى بعض المناطق وتسجيل جميع الحالات التى يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات .

ودعى عقوب، جميع المواطنين بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة ، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق بهدف تفادي أي أحداث تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.