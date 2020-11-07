تنصيب عميد بلدية كاباو المنتخب (صور)

شهد مقر المركز الثقافي كاباو مراسم تنصيب عميد البلدية مراد مخلوف بعد نجاح قائمته “إعمار” في الانتخابات، وسط إجراءات احترازية من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات البلدية.

وتمت مراسم التنصيب بحضور أعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ولفيف من أهالي كاباو وعميد وأعضاء المجلس السابق واللجنة المشرفة على العملية الانتخابية في البلدية.

وشهد الحفل تكريم الممثلة للمرأة من قبل اللجنة المركزية للانتخابات، وبهذا التنصيب ينضم عميد بلدية كاباو المنتخب لباقي البلديات الـ27 التي تم انتخاب عمداء لها ضمن الدورة الانتخابية الثانية.

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