ليبيا الان

تنصيب عميد بلدية كاباو المنتخب (صور)

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد مقر المركز الثقافي كاباو مراسم تنصيب عميد البلدية مراد مخلوف بعد نجاح قائمته “إعمار” في الانتخابات، وسط إجراءات احترازية من قبل اللجنة المشرفة على انتخابات البلدية.

وتمت مراسم التنصيب بحضور أعضاء اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية ولفيف من أهالي كاباو وعميد وأعضاء المجلس السابق واللجنة المشرفة على العملية الانتخابية في البلدية.

وشهد الحفل تكريم الممثلة للمرأة من قبل اللجنة المركزية للانتخابات، وبهذا التنصيب ينضم عميد بلدية كاباو المنتخب لباقي البلديات الـ27 التي تم انتخاب عمداء لها ضمن الدورة الانتخابية الثانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك