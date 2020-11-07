تشكيل غرفة طوارئ في طبرق بسبب الأمطار الغزيرة

أعلن المجلس التسييري لبلدية طبرق، اليوم السبت، تشكيل غرفة طوارئ مهمتها استقبال بلاغات المواطنين ومساعدتهم، بعد أن شهدت المدينة سقوطا للأمطار الغزيرة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، في إيجاز له، اطلعت عليه “الساعة 24” إن رئيس المجلس التسييري للبلدية فرج بوالخطابية، شكل غرفة طوارئ بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة طبرق.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن غرفة الطوارئ سيكون مقرها جهاز الحرس البلدي، حيث تتكون الغرفة من عضو من المجلس التسييري للبلدية وجهاز الحرس البلدي والشؤون الاجتماعية والهلال الأحمر وهيئة السلامة الوطنية وشركة المياه والصرف الصحي.

وحذر المجلس المواطنين من السفر خارج المدينة، إلا للضرورة القصوى، خاصة أن مدخلي المدينة الشرقي والغربي مغلقان بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، معربا عن تمنياته بالسلامة للجميع.