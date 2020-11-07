ملتقى الحوار السياسي بتونس: الأولوية لوسائل الإعلام الليبية وبوابة إفريقيا معتمدة

تنطلق, بعد غد الإثنين 9 نوفمبر الجاري, بالضاحية الشمالية من العاصمة التونسية أشغال ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر تحت رعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي, الذي انطلقت فعاليات جلسته التعريفية في 26 أكتوبر الفارط إلى إنهاء الأزمة وجمع الفرقاء الليبيين والتوصل إلى انتخابات عامة في أقصر حيز زمني ممكن تأسيسا لمرحلة جديدة وديمقراطية في البلاد.

وأقرت البعثة الأممية للدعم في ليبيا تغطية إعلامية خاصة لأشغال الملتقى, حيث منحت الأولوية للقنوات التلفزيونية الرئيسية الليبية ووكالات الأنباء (10 قنوات), وعلى رأسها “بوابة إفريقيا الإخبارية”, إضافة إلى وسائل إعلام عمومية تونسية وأبرز وسائل الإعلام العربية والدولية المهتمة بالشأن الليبي والمعتمدة بتونس قبل انعقاد المؤتمر, وذلك بالنظر إلى ظروف انعقاد الملتقى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد الذي فرض بروتوكولات صحية صارمة, مما فرض دعوة عدد محدود من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية لضمان حماية الموفدين الإعلاميين والمشاركين في الحوار والطواقم الفنية من الازدحام بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية المعلنة من الدولة المضيفة .

وسيتم خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي اعتماد نظام “بولينغ”, بمعنى أن يتم توفير التغطية من جانب وكالة أنباء عالمية متعددة اللغات بالفيديو والصورة والنص على أن تقوم ببث كل المواد مجانا لباقي الوكالات العالمية ووسائل الإعلام مع صور عالية الجودة من دون شعار الوكالة المعتمدة.

ويتاح لوسائل الإعلام المعتمدة تغطية الجلسات العامة فقط أو بحسب ما تقتضيه إجراءات السلامة والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الدولة المضيفة, الجمهورية التونسية, بما يعزز حماية الجميع ويخدم أهداف ملتقى الحوار السياسي الليبي, الجلسة الإفتتاحية والجلسة الختامية والمؤتمرات والإيجازات الصحفية.

كما تم إنشاء مركز إعلامي على ذمة الصحفيين المعتمدين بالفندق الذي يحتضن أشغال الملتقى, حيث سيتم عقد المؤتمرات والإيجازات الصحفية, وسيكون هناك بثا مباشرا لحفل التدشين وبعض الجلسات العامة.

كما يشير البرنامج المرفق والدليل الإعلامي الذي أقرته البعثة الأممية, وتلقت “بوابة إفريقيا الإخبارية” نسخة منه, اليوم السبت, إلى أنه نظرا للمخاطر المتعلقة بـ كوفيد-19 ولضمان سلامة الصحفيين المعتمدين وسلامة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي, سيقتصر وصول الصحفيين إلى مكان الحوار على حفل الافتتاح والختام, وستعقد المؤتمرات الصحفية والمشاركات الإعلامية في المركز الإعلامي في فندق ثان مجاور لمكان انعقاد الحوار.

علاوة على ذلك, ولتسهيل عمل الصحفيين المعتمدين وكذلك غير المعتمدين أو غير القادرين على تغطية الملتقى, سيقدم مكتب الإعلام والاتصال في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بثا مباشرا للفعاليات الرئيسية, بما في ذلك حفل الإفتتاح والإختتام وفيديو يومي عالي الجودة مع قوائم التصوير والصور مع تسميات توضيحية عامة ومواد صحفية يومية وتقارير إخبارية وتغطية حية تفاعلية للمؤتمرات الصحفية, مع إمكانية المشاركة الإفتراضية للإعلاميين المعتمدين, إلى جانب إحاطات يومية مع البث المباشر لإطلاع وسائل الإعلام والجمهور بالتطورات اليومية وتوفير خدمة الإتصال بالإنترنت مجانا في المركز الإعلامي.