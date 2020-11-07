لمواجهة الأمطار الغزيرة.. صحة المؤقتة تطالب جميع المستشفيات برفع حالة التأهب القصوى

طالبت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، السبت ،برفع حالة التأهب القصوي بكافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية لمواجهة هطول الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه.

و قالت إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، طالب جميع المستشفيات بضرورة رفع حالة الاستعداد والجاهزية القصوي تحسبا لأي طارئ ولتلبية النداء في أي ظرف أو حدث لتنفيذ خطة الطوارئ في جميع المستشفيات خلال فترة الأمطار وفق ما تقتضيه المصلحة العامة والأوضاع الطارئة في البلاد جراء السيول الطبيعية الناجمة عن الأمطار مع الالتزام بكافة الإجراءات الصحية الوقائية الواجب اتخاذها عند حدوث سيول فى بعض المناطق وتسجيل جميع الحالات التى يتم علاجها والعلاج المنصرف مع تشخيص هذه الحالات .

وأضافت الإدارة أن عقوب دعا جميع المواطنين بالتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار خشية الانزلاق بهدف تفادي أي أحداث تعرض حياتهم وممتلكاتهم للخطر.

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