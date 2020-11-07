موفد “218” يكشف أهم أهداف ملتقى الحوار السياسي

أفاد موفد قناة “218” إلى تونس، مازن سعد، اليوم السبت، أن الهدف من ملتقى الحوار السياسي الليبي المقرر عقده الاثنين المقبل في تونس، الوصول إلى الانتخابات العامة.

وقال سعد أن الحوار يهدف إلى إيجاد سلطة تنفيذية موحدة تعمل على تقديم الخدمات، وإيجاد توافق على قاعدة دستورية وقانونية لإجراء الانتخابات.

وأشار الموفد إلى أن جميع المشاركين في الحوار سيوقعون على تعهد بعدم الترشح لأي منصب سياسي أو تنفيذي بالفترة التحضيرية.

ولفت إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد يفتتح الجلسة الرسمية لملتقى الحوار الليبي يوم الاثنين.

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