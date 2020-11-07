بنغازي تُحيي اليوم العالمي للفيزياء الطبية

شهدت مدينة بنغازي إحياء اليوم العالمي للفيزياء الطبية نظمته وأشرفت عليه مؤسسة الطاقة الذرية التابعة للحكومة الليبية بحضور عدد من المهتمين والفيزيائيين

وشهدت فعاليات اليوم العالمي للفيزياء الطبية إلقاء محاضرات وورش عمل تعريفية عن الجمعية ونشاطاتها.

وتطرقت فعاليات الاحتفالية إلى دور المؤسسة محلياً وعربيا ودولياً وأيضاً مشاركات بأوراق بحثية من المشاركين حول الوقاية من تأثيرات الإشعاع داخل الأقسام الاشعة التشخصية في المراكز الطبية والمستشفيات ومضاره.

كما ركزت الأوراق البحثية على الإجراءات الاحترازية أثناء التصوير بالأشعة.

يشار إلى أن الأوساط العلمية تحتفل بهذا اليوم الذي يصادف السابع من نوفمبر من عام بمناسبة تاريخ ميلاد العالمة والمخترعة البولندية مدام ك

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية