“بلدي البيضاء”: عطلة الأحد والاثنين وحظر تجول جزئي بسبب الظروف الراهنة

قرر رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء علي حسين محمد تحديد يومي الأحد والإثنين عطلة رسمية في كافة أرجاء البلدية، بسبب سوء الأحوال الجوية، ولدواعي المصلحة العامة والظروف القاهرة.

واستثنى رئيس المجلس التسييري من قراره مديرية أمن البيضاء وكافة الجهات الأمنية بالبلدية، وجهاز الحرس البلدي فرع الجبل الأخضر، والمستشفيات والعيادات الطبية وشركة المياه والصرف الصحي بالجبل الأخضر وشركة خدمات النظافة بالجبل الأخضر.

ووجه المجلس البلدي، مديري مديرية الأمن بالبيضاء بفرض حظر تجول جزئي داخل البلدية ضمن سلامة المواطنين من الحوادث وتسهيل مهمة شركة المياه والصرف الصحي لتسليك وفك المختنقات بكاقة الشوارع بالبلدية.

وبحسب القرار سيتولى جهاز الحرس البلدي بالجبل الأخضر غلق كافة المحلات التجارية بمختلف أنواعها والمحلات التجارية الكبرى، والسماح بفتح المخابز وبعض المحلات التجارية بالحد الأدنى بكافة أرجاء البلدية.