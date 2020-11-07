ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

07 November, 2020

قرّر المجلس التسييري لبلدية البيضاء و بالتعاون مع مديرية الأمن ،فرض حظر تجول جزئي داخل البلدية لضمان سلامة المواطنين من الحوادث وذلك على خلفية الفيضانات التي شهدتها المدينة يوم السبت.

واعتبر المجلس في قرار له يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية في كافة أرجاء المدينة مستثنيا بعض الجهات الخدمية؛ مشيرا إلى أنه كلف جهاز الحرس البلدي بالجبل الأخضر لإغلاق كافة المحلات التجارية بمختلف أنواعها والمحلات التجارية الكبرى والسماح بفتح المخابز وبعض المحلات التجارية بالحد الأدنى بكافة أنحاء البلدية.