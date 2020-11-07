ديوان المحاسبة الليبي يعلن الأحد والإثنين عطلة بسب ظروف الأحوال الجوية

أعلن ديوان المحاسبة الليبي، أنه بناءً على تعليمات رئيس ديوان المحاسبة، فأنه تقرر أن يكون غدا الأحد و بعد غد الاثنين، عطلة رسمية لجميع موظفي رئاسة ديوان المحاسبة و الفروع والمكاتب والوحدات التابعة لبلديات الجبل الأخضر، وذلك نظراً لظروف الأحوال الجوية الراهنة.

وكانت مدينة البيضاء تعرضت، اليوم السبت، لموجة من الأمطار الغزيرة تجمعت مياهها في المناطق المنخفضة الأمر الذي أدى إلى جريان مياه بعض الأودية وأغرقت الشوارع والمنازل، ووصل مستوى المياه إلى تغطية السيارات بالكامل، والمناطق المنخفضة.

ومن جانبه كان المركز الوطني للأرصاد الجوية، قد حذر اليوم السبت، أن تسود تقلبات جوية توثر على مناطق شمال شرق ليبيا، ومناطق الخليج مصحوبة بسحب رعدية وسقوط أمطار.

وقال المركز في نشرته الجوية، على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إنه من المتوقع أن تتراوح الأمطار بين متوسطة وغزيرة خاصة على المنطقة الممتدة من مرتفعات الجبل الأخضر حتى امساعد، مما يتسبب في تجمع المياه في المناطق المنخفضة وجريان بعض الأودية المحلية، مع رياح شمالية نشطة إلى قوية السرعة، أحيانا على المناطق الساحلية تسبب في اضطراب حالة البحر حيث يتجاوز ارتفاع الموج ثلاثة أمتار.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال تتراوح بين 20 و25 درجة ولا تتجاوز 18 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر ، وتتراوح بين 22 و26 درجة على مناطق الوسط والجنوب.