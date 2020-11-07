أمطار غزيرة تحوّل البيضاء إلى مستنقعات مائية (فيديو)

تعرضت مدينة البيضاء، السبت، لتساقط غزير للأمطار تسبب مع مرور الوقت في حدوث سيولة قوية اجتاحت عدد من الشوارع والساحات وحولتها إلى تجمعات مائية كبيرة.

ورصدت كاميرا “218” غرق عدد من شوارع المدينة وأحيائها وبعض العمارات السكنية والمرافق العامة، وتسبب ذلك في إرباك كبير لحركة المرور خلال ساعات الذروة إلى جانب غرق عدد كبير من السيارات وتوقفها في مفترقات حيوية بسبب ارتفاع منسوب المياه.

وأعلن المجلس البلدي البيضاء في وقت متأخر من مساء السبت، أن يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية في كافة أرجاء البلدية، بسبب سوء الأحوال الجوية.

من جهتها، قررت إدارة جامعة عمر المختار إغلاق أبوابها لإشعار آخر، نظرا لهطول الأمطار بغزارة على مناطق الجبل الأخضر وبناءً على إعلان صادر عن مديرية أمن الجبل الأخضر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية