لسوء الأحول الجوية.. بلدي البيضاء يعلن الأحد والاثنين عطلة رسمية في كافة أرجاء البلدية

أعلن المجلس البلدي البيضاء، السبت، أن يومي الأحد والاثنين عطلة رسمية في كافة أرجاء البلدية بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال المجلس البلدي في بيان إنه يستثني من هذا القرار مديرية أمن البيضاء وكافة الجهات الأمنية بالبلدية وجهاز الحرس البلدي فرع الجبل الأخضر والمستشفيات والعيادات الطبية وشركة المياه والصرف الصحي بالجبل الأخضر وشركة خدمات النظافة بالجبل الأخضر.

وطالب البيان مدير مديرية الأمن بالبيضاء بفرض حظر تجول جزئي داخل البلدية من أجل ضمان سلامة المواطنين من الحوادث ولتسهيل مهمة شركة المياه والصرف الصحي لتسليك وفك المختنقات بكاقة الشوارع بالبلدية.

وأكد البيان أن جهاز الحرس البلدي بالجبل الأخضر يتولى غلق كافة المحلات التجارية بمختلف أنواعها والمحلات التجارية الكبرى والسماح بفتح المخابز وبعض المحلات التجارية بالحد الأدني بكافة أرجاء البلدية، مشيرا إلى أنه يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، مطالبا الجهة المعنية بتنفيذه.

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