اجتماع موسع في سرت لبحث تذليل معوقات استضافة لجنة العشرة بالمدينة

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر، اجتماعا موسعا بحضور عضو المجلس عبد العالى هيبلو، ومدراء فروع شركات المياه والصرف الصحي والخدمات العامة للنظافة و هاتف ليبيا وخدمات المراكز الادارية ولجنة الازمة بشركة هرباء سرت ومدير إدارة الاعلام والعلاقات ببلدية سرت ومدير فندق المهاري ومدير إدارة متابعة الفنادق بشركة خدمات المراكز الادارية .

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، تم خلال الاجتماع متابعة أخر المستجدات الخاصة باستضافة مدينة سرت عقد اجتماع لجنة العشرة بسرت، وتذليل كافة المعوقات التى تواجه ذلك، أضافة الى بحث ملف الاحتياجات والمختنقات التى تواجه كافة الشركات الخدمية، وكذلك المشاكل التى تعوق عمل الشركة العامة لخدمات المراكز الإدارية بسرت والشركة العامة لخدمات النظافة وخاصة مشاكل تأخر مرتبات العاملين فيه.