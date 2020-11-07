الطويل: نعاني من نقص شديد في العناصر الطبية ومماطلة في صرف مرتبات القومي للأورام بمصراتة

قال محمد علي الطويل، مدير الخدمات الطبية بمركز العزل 2 بالمعهد القومي للأورام / مصراتة، إنه في الوقت الذي يشهد فيه مركز العزل بالمعهد القومي للأورام – تزايد مطرد في أعداد المرضى المصابين بفيروس كورونا، سواء بالأقسام أو العناية واكتظاظهما بالمرضي، وبسبب النقص الشديد في العناصر الطبية والطبية المساعدة والتي من شأنها أن تساهم في رفع المعاناة عن المرضي، فإنه يقف مكتوفي الأيدي أمام هذا النقص، ويعجز عن توفير أطقم طبية جديدة تمد يد المساعدة والعون لإخوانهم في مراكز العزل الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ شهور طويلة.

وأكد الطويل، أن الأمور المالية تقف حائلا أمام جلب عناصر طبية أخرى مما قد يهدد سير العمل بالمركز بالصورة السليمة ويجبرنا على الحد من استقبال المرضى بسبب عدم توفر عناصر طبية تقوم على رعايتها وذلك بسبب المماطلة في صرف المرتبات.

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