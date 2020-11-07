“الحليق” لـ ليبيا 24 : النفط شريان الحياة لبلادنا و سبب نكبتها.. و الانتخابات هي الحل

أجرى الحوار / حنان منير

يعتبر ملف النفط في ليبيا من أكثر الملفات تعقيدا في البلاد نظرا لأنه العمود الفقري للاقتصاد ، خاصة و أن توزيع عائداته لا زالت مثارا للجدل ، و رغم رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الموانئ النفطية إلا أن الترقب الحذر هو سيد المشهد.

للحديث أكثر عن هذا الملف التقت ليبيا 24 “رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزاوية” “نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا” “السنوسي الحليق” و أجرت معه هذا الحوار.

– كيف تقيم الوضع في حقل الفيل بعد رفع القوة القاهرة عنه ؟

= حقل الفيل كان به خلل كبير منذ 2011 و الأن رفعت عنه القوة القاهرة، و يمكن في بداية 2021 أن يصل الإنتاج إلى مليون ومائة ألف برميل .

– ماذا عن وضع حرس المنشآت النفطية؟

= يعانون من عدم حصولهم على رواتبهم منذ عام كامل و رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” لم يبدي أي تقدم في هذا الملف بعد استئناف إنتاج النفط..



– في رأيك .. ما هي تداعيات عدم حصول حرس المنشآت على رواتبهم ؟

= أعتقد أن المرحلة القادمة ستشهد حالة من التصعيد و بالطبع سيؤثر على انتاج النفط من جديد.

– بمناسبة عودة انتاج النفط .. أين تذهب عوائد النفط الليبي و من يسيطر عليها ؟

= 98 % من ميزانية ليبيا تعتمد على عوائد النفط ، لذلك فإن أي توقف لإنتاج النفط سيؤثر على الاقتصاد الداخلي ، خاصة و أن جميع أموال عوائد النفط تذهب إلى حساب المصرف العربي الخارجي كأموال مجمدة لحين اتمام الاتفاق السياسي. لمستقبل الاقتصاد الليبي بعد فتح الحقول؟ أي انقطاع للنفط سيؤثر على الاقتصاد الليبي وابسط استقرار أمني ستنهض البلاد ليبيا حاليا في الحاجة لحل عاجل وسريع يسمح بتدفق الأموال

– هل يوجد أي تواصل مع المؤسسة الوطنية للنفط و كيف يتم التعامل معها؟

لا يوجد أي تنسيق بيننا نحن سلمنا الملف للجهات المختصة و الجيش و البرلمان شكلوا لجنة مشتركة لتلبية مطالبنا.

– و ما هي هذه المطالب ؟

= نطالب بتغير مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط و المصرف المركزي طرابلس، سواء الرئيس أو الأعضاء ، لكي ترجع الأمور مثل قبل عام 2011.

– ماذا عن أسباب الانقسام الحاصل في طرابلس بشأن اتفاق استئناف إنتاج و تصدير النفط ؟

=حكومة الوفاق تعيش خلال الفترة الماضية على وقع “الاختلاف والخصام”، المعارضين للاتفاق النفطي لا يريدون إعادة إنتاج النفط بدون شروط، أي العودة للمربع الأول، بمعنى أن تذهب الإيرادات وتتقاسمها المليشيات والمرتزقة. وهذا الانقسام يديره ويقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يضغط على السراج للمعارضة. والإسلام السياسي والمرتزقة استأثروا بالامتيازات الكامنة خلف إيرادات النفط، مما يعني أنه من الطبيعي أن يواجه تحييد هذه الامتيازات رفضا ومعارضة. هل سيسود السلام؟ أثبتت السنوات التسع الماضية من الاضطرابات أن تدفقات النفط الخام الموثوقة من ليبيا مستحيلة بدون استقرار سياسي

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