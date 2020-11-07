ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ البيضاء |

07 November, 2020

وجه مدير مكتب وزير التعليم بالحكومة الليبية الأستاذ إدريس عبدالقادر، اليوم السبت، خطاباً للعديد من المؤسسات والجهات التابعة للوزارة بشأن الظروف الجوية الطارئة.

ونص الخطاب، أنه نظراً للظروف الجوية الطارئة المتمثلة في غزارة الأمطار “الغيث النافع”، وما قد يترتب عنه من أزمات تتطلب وقوفنا جميعًا لمواجهتها مع الجهات المختصة وتقديم يد العون والمساعدة لمن يحتاجها بما يتيح لنا قدرتنا وصلاحيتنا .

ويأتي هذا الخطاب عطفا على القرارات الصادرة من مجالس البلديات المعنية بإعلان عطل رسمية للقطاعات الواقعة في نطاق اختصاصها، وكلفت من قبل وزير التعليم إبلاغكم وبشكل الزامي بالتواجد في مقار أعمالكم والاستعداد لتنفيذ أي تعليمات تصدر اليكم بشأن هذه الظروف الطارئة، ودعوة الموظفين الأساسيين بالتواجد في مكاتبهم وذلك مع بداية دوام يوم غدًا الأحد.

ووجّهت الوزارة الخطاب لكل من رئيس جامعة عمر المختار، ورئيس جامعة محمد بن على السنوسي، ورئيس جامعة طبرق، ورؤوساء فروع الجامعات درنة القبة، ومراقبوا التربية والتعليم طبرق، وأم الرزم، ودرنة، والقبة، والأبرق، والقيقب، وشحات، والبيضاء، والساحل، ومدراء المؤسسات التعليمية ببلدية طبرق، وأم الرزم، ومدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة .