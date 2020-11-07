السراج : أتطلع للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن لتحقيق الدولة المدنية في ليبيا

ليبيا – سارع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج إلى توجيه رسالة إلى جو بايدن فور إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوزه في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقالت وسائل إعلام رسمية تابعة للرئاسي : ” أن للسراج هنأ الرئيس الأمريكي المنتخب جوزيف بايدن ونائبته كامالا هاريس بالفوز بالانتخابات ” .

كما أعرب السراج الذي تراجع مؤخرًا عن استقالته ، في رسالته لبايدن ونائبته عن “تطلعه للعمل معهما من أجل تحقيق الدولة الديمقراطية المدنية في ليبيا ” .

وفاز مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، في الانتخابات ليصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة الأمريكية، متغلبا على دونالد ترامب في أعقاب فرز مثير للأصوات مازال محل طعن من الرئيس ترامب بسبب شبهات تزوير في فحص اصوات الناخبين المرسلة بالبريد .

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية