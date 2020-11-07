عاجل // حالة من الارتباك تسود الفندق المخصص لإقامة الأطراف المشاركة في الحوار السياسي بتونس بعد اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن حالة من الارتباك سادت الفندق المخصص لإقامة الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الليبي بتونس بعد اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن حالة من الارتباك سادت الفندق المخصص لإقامة الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الليبي بتونس بعد اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
ربنا بيعطيهم على قدر نيتهم فهم كوكتيل من الانتهازيين الليبين شر خلق الله يطمعون فى السلطة على حساب الوطن مش خسارة فيهم جائحة الكورونا.
اما مجموعة العشرة الطيبة فحفظهم الله من كل سوء لانهم فضلوا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية !!!
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