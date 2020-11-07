عاجل // حالة من الارتباك تسود الفندق المخصص لإقامة الأطراف المشاركة في الحوار السياسي بتونس بعد اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بأن حالة من الارتباك سادت الفندق المخصص لإقامة الأطراف المشاركة في الحوار السياسي الليبي بتونس بعد اكتشاف 3 حالات إصابة بفيروس كورونا.

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