وليامز تمنع أعضاء الحوار من مغادرة الفندق أو إجراء مقابلات

أكد وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، إن المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، حجزت فندق لأعضاء الحوار، ومنعت عليهم المقابلات التلفزيونية ومنعتهم من مغادرة الفندق.

وقال الصغير في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن تصرفات وليامز تشبه اجتماع الكرادلة لتعيين بابا الفاتيكان، مبينا أنه لا ينقص الأمر إلا دخان أبيض ربما استبقته وليامز بدخان حقول النفط.

هذا وكانت وليامز قد أكدت في تصريحات لها في وقت سابق السبت أن ليبيا عانت بشكل كافٍ من عواقب الفترات الانتقالية التي وصفتها بالجائرة، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون هناك خارطة طريق محددة تفضي إلى الانتخابات في ليبيا، بحيث تشمل هذه الخارطة معايير تمكن من محاسبة الأشخاص ذوي السلطة على عملهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24