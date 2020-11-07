شركة الواحة للنفط: بدء تشغيل ضواغط الغاز بمحطات النفط الخام

أعلنت شركة الواحة للنفط، تشغيل أول ضواغط الغاز بمحطة (الدفة الشمالية) بعد توقف دام عشرة أشهر ، مشيرة إلى أن ذلك سوف يساهم في تزويد محطات توليد الكهرباء بالغاز لتشغيل توربينات الكهرباء في حقل الواحة.

وبسحب إيجاز صحفى للشركة، فأنه من المتوقع حسب الأقسام المختصة أن يتم تشغيل ضواغط الغاز الأخري بغضون أيام قليلة الأمر الذي يؤدي إلي رفع معدلات الإنتاج، مؤكدة أن ذلك منضمن المساعي المتواصلة للرفع من‏ جاهزية المرافق الإنتاجية والخدمية مع مراعاة تعليمات الخطة الاحترازية ومعايير السلامة أثناء العمل ، كما أن ذلك يعد استمرارا للجهود المبذولة من قبل كل من أقسام الآلات الدقيقة والميكانيكا العامة بإدارة العمليات والتي تستهدف وحدات إنتاجية حيوية.