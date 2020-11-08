أبوسهمين : رُشحت للرئاسي الجديد وأخشى الإتهام بالتقصير في دعم ” شورى بنغازي “

ليبيا -كشف رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبوسهمين رئيس ” تيار يابلادي ” الملقب بـ ” تيار التأزيم ” عن تلقيه عرضًا ليكون عضوًا في المجلس الرئاسي الجديد .

وقال أبوسهمين في تصريحات خلال ندوة عقدها السبت بطرابلس مع بعض ” النشطاء السياسيين والحزبيين ” ونقلتها قناة التناصح المقربة من تياره ، أنه : ” عرض علي أن أكون عضو مجلس رئاسي عن المنطقة الغربية في المجلس الرئاسي الجديد ” .

وأضاف أبوسهمين بالقول : ” قبل 4/4 في مؤتمر غدامس راسلتني البعثة الأممية لحضور المؤتمر، وبعد أن طلبت منهم جدول الأعمال وحيثيات اللقاء لم أحصل على أي توضيحات ” .

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تبجح بدعم الإرهاب مجددًا

وفي استخفاف منه بالنيابة العامة التي تحقق وتعتقل العشرات لتورطهم في الإرهاب من خلال دعم تنظيمي ( شورى بنغازي ودرنة المرتبطين بتنظيم القاعدة ) قال أبوسهمين : ” أخاف أن أستدعي من النيابة في ليبيا لأسأل عن تقصيري في دعم ثوار بنغازي ودرنة “.

وبخصوص الحوار في تونس ، قال أبوسهمين : ” أتحدى أي شخص من الذين سيحضرون لقاء تونس أن يكون لديهم معرفة بجدول أعماله

وحيثياته ” .

وكان أبوسهمين قد أقر في فبراير 2018 بإرساله الأسلحة عبر الجرافات البحرية إلى تنظيم ( شورى بنغازي الذي يضم عضوية أنصار الشريعة ) والذي حددته لجنة العقوبات بالأمم المتحدة والخارجية الأمريكية كجماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في المغرب العربي .

المرصد – متابعات

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية