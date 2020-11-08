تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في خليج سرت

أعلن مركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة خليج سرت، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلدية.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم إرسال 11 عينة السبت، لمختبر PCR بمستشفى بن جواد العام، مبينة أن نتائج تحاليل هذه العينات جاءت 7 حالات موجبة منها 5 حالات جديدة وحالتين لمخالطين وجميعهم من مدينة راس لانوف.

ودعا المركز إلى الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية والتعاون معه، مؤكدا أن المرحلة خطيرة وحساسة والمسؤولية مسؤولية الجميع دون إستثناء.

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