الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى تبحث إنشاء قوة عسكرية أمنية مشتركة وآلية لتفكيك التنظيمات المسلحة

عقدت الغرفة الأمنية بنغازي الكبرى، اجتماعها الثاني بمقر الغرفة بمبنى إدارة الاستخبارات العامة، أمس برئاسة الفريق عبدالرازق الناظوري وعضوية كل من المستشار ابراهيم بوشناف وزير الداخلية ، عقيد ونيس الشكري مدير أمن بنغازي، عقيد عبدالحميد الرعيض مدير فرع الامن الداخلي بنغاز، مقدم عماد الزوي آمر سرية الشرطة العسكرية بنغازي، مقدم جمال العمامي رئيس قسم البحث الجنائي بنغازي ، نقيب فرج أقعيم مدير جهاز الظواهر السلبية ، اللواء فرج الصوصاع المدعي العام العسكري.

وبحسب إيجاز صحفى للغرفة، قد تناول الاجتماع جدول أعماله والمتمثل في ، مراجعة ما تم اتخاذه من إجراءات في الاجتماع السابق ، والاتفاق على وضع آلية عمل لتفكيك التنظيمات العسكرية المسلحة واخلاء المقرات التي تحت سيطرتها ، ومناقشة بناء قوة مشتركة عسكرية وأمنية لتنفيذ القرارات الصادرة عن الغرفة فيما يتعلق بإنفاذ القانون وسيادة العدالة .